Синоптики объявили о начале осени в Киеве

Украина, Пятница 26 сентября 2025 10:48
Синоптики объявили о начале осени в Киеве Фото: Осень пришла в Киев 24 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Киеве зафиксировали начало метеорологической осени. Она наступила 24 сентября, что на неделю позже климатической нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Осень определяется устойчивым переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 15 градусов тепла.

Рекорды начала сезона

Ранее всего метеорологическая осень в Киеве наступала 25 августа 1993 года. Позднее всего она началась 15 октября в 2020 году.

Нынешняя дата входит в число относительно поздних, но не является рекордной.

Завершение лета

Метеорологическое лето в этом году длилось с 21 мая по 23 сентября. В целом оно охватило 126 дней.

Для сравнения, самое длинное лето было в 2012 году и длилось 166 дней. Самое короткое зафиксировали в 1990 году - всего 88 дней.

Погода в Украине

По данным Укргидрометцентра, переход средней суточной температуры через отметку +8 градусов в сторону понижения будет происходить в третьей декаде октября.

Заморозки в первой половине октября для Украины являются привычным явлением.

Лето в Украине не было жарким. Среднемесячная температура воздуха в Киеве за календарное лето 2025 года составляла 20,6 градуса тепла. Это на 0,2 градуса выше климатической нормы.

