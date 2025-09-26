Синоптики объявили о начале осени в Киеве
В Киеве зафиксировали начало метеорологической осени. Она наступила 24 сентября, что на неделю позже климатической нормы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.
Осень определяется устойчивым переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 15 градусов тепла.
Рекорды начала сезона
Ранее всего метеорологическая осень в Киеве наступала 25 августа 1993 года. Позднее всего она началась 15 октября в 2020 году.
Нынешняя дата входит в число относительно поздних, но не является рекордной.
Завершение лета
Метеорологическое лето в этом году длилось с 21 мая по 23 сентября. В целом оно охватило 126 дней.
Для сравнения, самое длинное лето было в 2012 году и длилось 166 дней. Самое короткое зафиксировали в 1990 году - всего 88 дней.
Погода в Украине
По данным Укргидрометцентра, переход средней суточной температуры через отметку +8 градусов в сторону понижения будет происходить в третьей декаде октября.
Заморозки в первой половине октября для Украины являются привычным явлением.
Лето в Украине не было жарким. Среднемесячная температура воздуха в Киеве за календарное лето 2025 года составляла 20,6 градуса тепла. Это на 0,2 градуса выше климатической нормы.