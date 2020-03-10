Синоптики объявили значительную снеголавинную опасность

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В высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность

Погода в Украине 10 марта ухудшилась, объявлена значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность.

"По данным Укргидрометцентра,10 марта в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, во всех областях сегодня переменная облачность. Днем в западных областях +8+13, а ночью +3+6.

Ранее сообщалось, что 5 марта в Киеве были обновлены еще два температурных рекорда - днем температура поднялась до 15,3 градусов тепла, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1998 года на полградуса.

Кроме того, в марте 2020 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла, на 2-3 градусов выше средних многолетних значений. По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 24-44 мм, в горных районах 36-80 мм, что в пределах средних многолетних значений.