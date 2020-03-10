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Потепление до +10 и сухо: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     10.03.2020 - 08:00
Потепление до +10 и сухо: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В всех областях сегодня переменная облачность

Погода в Украине 10 марта улучшится, сухо, а температура воздуха будет колебаться от +9 до +19. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Во всех областях сегодня переменная облачность. Днем в западных областях +8+13, а ночью +3+6. На севере страны днем +12+15, а ночью +5+7.

Потепление до +10 и сухо: прогноз погоды на сегодня

В центральных областях днем +11+17, а ночью +5+8, на востоке днем +13+18, а ночью +6+8. На юге страны температура воздуха днем составит +15+18, а ночью +5+10.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, днем +11+13, а ночью +6+8.

Потепление до +10 и сухо: прогноз погоды на сегодня

Напомним, РБК-Украина писало, что в четверг, 5 марта, в Киеве обновлены еще два температурных рекорда - днем температура поднялась до 15,3 градусов тепла, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1998 года на полградуса.

Также синоптики дали прогноз погоды на март 2020 года.

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