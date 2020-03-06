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В Киеве обновлены еще два температурных рекорда

Новости » Общество     06.03.2020 - 15:12
В Киеве обновлены еще два температурных рекорда
Фото: весна в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

С начала марта зафиксировано уже пять температурных рекордов в столице

В четверг, 5 марта, температура в Киеве поднялась до 15,3 градусов тепла, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1998 года на полградуса. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Кроме того, температура под утро пятницы не опустилась ниже 5,7 градусов, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1999 году, на 0,7 градусов.

Как сообщало, РБК-Украина, температура воздуха в Киеве после полудня во вторник, 3 марта, поднялась до 14,8 градусов тепла, таким образом предыдущий рекорд для этого дня 1997 года превышен на полтора градуса.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в марте 2020 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла, на 2-3 градусов выше средних многолетних значений.

Как сообщало РБК-Украина, средняя температура воздуха в Киеве в течение декабря 2019 года - января 2020 года составила 2,0 градусов тепла, и все три зимних месяца были плюсовые среднемесячные температуры.

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