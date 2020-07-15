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Синоптики объявили желтый уровень опасности на западе Украины

Среда 15 июля 2020 15:09
Синоптики объявили желтый уровень опасности на западе Украины
Фото: дождь (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Завтра в западных областях грозы

В Украине объявили штормовое предупреждение в западных областях. Синоптики сообщили о желтом уровне опасности.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, завтра днем в западных областях грозы.

Напомним, спасатели предупредили, что 15-17 июля произойдет повышение уровней воды за суточную интенсивность в 1-3 см в реках Припять и Стоход.

РБК-Украина сообщало, что вследствие осложнения погодных условий в Сумской области остались без света 57 населенных пунктов.

Кроме того, на метеостанции Харькова в результате сильных дождей выпало 87 мм осадков: это самый большой суточный показатель за весь период наблюдений.

Отметим, что погода сегодня преимущественно на всей территории Украины будет пасмурной и прохладной, однако в Сумской, Харьковской и еще в двух областях ожидаются грозовые дожди.

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