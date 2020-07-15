Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки на заході України

Завтра у західних областях грози
В Україні оголосили штормове попередження у західних областях. Синоптики повідомили про жовтий рівень небезпеки.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Як зазначається, завтра вдень у західних областях грози.
Нагадаємо, рятувальники попередили, що 15-17 липня відбудеться підвищення рівнів води через добову інтенсивність у 1-3 см у річках Прип’ять і Стохід.
Також РБК-Україна повідомляло, що внаслідок ускладнення погодних умов у Сумській області залишились без світла 57 населених пунктів.
Крім того, на метеостанції Харкова в результаті сильних дощів випало 87 мм опадів: це найбільший добовий показник за весь період спостережень.
Зазначимо, погода сьогодні переважно на всій території України буде похмурою та прохолодною, однак у Сумській, Харківській та ще у двох областях очікуються грозові дощі.