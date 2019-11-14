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Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине

Новости » Общество     14.11.2019 - 08:28
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине
Иллюстративное фото (pixabay.com)

На высокогорье Карпат сегодня порывы ветра достигнут 40 м/с

Погода в Украине 14 ноября ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Как отмечается, сегодня в течение суток порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности), на высокогорье Карпат 40 м/с (II уровень опасности).

Также 14 ноября по Киеву и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности.

Напомним, синоптики предупреждали о дождях в западных областях, а именно в Волынской, Тернопольской, Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской. Там температура воздуха днем достигнет +11+15, ночью +7+9. В других областях тоже холодно, но без дождей.

Также синоптик Наталья Диденко давала прогноз погоды на сегодня. По ее данным, в Украине сегодня - опять антициклон. 14-го ноября осадков не ожидается, лишь на Закарпатье и в прикарпатских областях вероятен дождь.

РБК-Украина писало, что очередной температурный рекорд установлен в Киеве в ночь на 13 ноября 2019 года. В ночь на 13 ноября температура не опустилась ниже 9,2 градусов тепла, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года был превышен на 0,9 градусов.

В Украину идут дожди и похолодание Завтра в Украине местами ожидается небольшой дождь
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