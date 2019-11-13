Фото: осень в Киеве (РБК-Украина)

Это уже пятый температурный рекорд в ноябре

Очередной температурный рекорд установлен в Киеве в ночь на 13 ноября 2019 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным синоптиков, в ночь на 13 ноября не опустилась ниже 9,2 градусов тепла, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9 градусов.

Как напоминают в обсерватории, это уже пятый температурный рекорд ноября текущего года в столице.

Отметим, температурные наблюдения ведут в Киеве с 1881 года. Таким образом, киевляне пережили самую теплую ночь за 139 лет.

Напомним, в Киеве в период "бабьего лета" в октябре 2019 года синоптики зафиксировали четыре температурных рекорда. В среднем в октябре в Киеве температура воздуха составила 11,1 градусов тепла, что выше климатической нормы на 3 градуса. Таким образом, в 2019 году октябрь стал седьмым самым теплым месяцем с 1881 года.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Центральной геофизической обсерватории, среднесуточная температура воздуха в Киеве 18 сентября опустилась ниже 15 градусов тепла, что означает приход в столицу Украины метеорологической осени.