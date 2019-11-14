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Синоптики оголосили штормове попередження в Україні

Новини » Суспільство     14.11.2019 - 08:28
Синоптики оголосили штормове попередження в Україні
Ілюстративне фото (pixabay.com)

На високогір’ї Карпат сьогодні пориви вітру досягнуть 40 м/с

Погода в Україні 14 листопада погіршиться, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Як зазначається, сьогодні протягом доби пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності), на високогір’ї Карпат 40 м/с (ІІ рівень небезпечності).

Також 14 листопада по Києву та Київській області пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності.

Нагадаємо, синоптики попереджали про дощі у західних областях, а саме у Волинській, Тернопільській, Вінницькій, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській. Там температура повітря вдень досягне +11+15, вночі +7+9. У інших областях теж холодно, але без дощів.

Також синоптик Наталка Діденко давала прогноз погоди на сьогодні. За її даними, в Україні сьогодні - знову антициклон. 14-го листопада опадів не передбачається, хіба на Закарпатті та в прикарпатских областях ймовірний дощ.

РБК-Україна писало, що черговий температурний рекорд встановлено в Києві в ніч на 13 листопада 2019 року. В ніч на 13 листопада температура не опустилася нижче 9,2 градусів тепла, а це значить, що попереднє рекордне значення 1963 року було перевищено на 0,9 градусів.

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