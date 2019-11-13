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Завтра в Украине потеплеет до +19

Новости » Общество     13.11.2019 - 12:15
Завтра в Украине потеплеет до +19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Синоптик предупреждает о сильном ветре

Завтра погода в Украине ожидается теплой и без осадков в большинстве областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

В то же время, синоптик предупредила о сильном ветре в Украине юго-восточного направления.

"В Украине завтра - снова антициклон. 14-го ноября осадки не ожидаются, лишь на Закарпатье и в прикарпатских областях вероятен дождь", - написала Диденко.

По ее прогнозу, температура воздуха, по сравнению с большинством стран Европы, ожидается высокая. Днем температура прогреется до +8+12 градусов, а в южных и западных областях ожидается повышение температуры до +13+19 градусов.

Завтра в Украине потеплеет до +19

Ранее сообщалось, что 13 ноября в Украине объявлено штормовое предупреждение. В западных областях порывы ветра 15-20 м/сек. А также ночью и утром в центральных областях туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

РБК-Украина писало, что очередной температурный рекорд установлен в Киеве в ночь на 13 ноября 2019 года. В ночь на 13 ноября температура не опустилась ниже 9,2 градусов тепла, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года был превышен на 0,9 градусов.

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