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В Украину идут дожди и похолодание

Новости » Политика     14.11.2019 - 08:00
В Украину идут дожди и похолодание
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных областях дожди

Погода в Украине 14 ноября ухудшится, синоптики передают дожди и похолодание. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях, а именно Волынской, Тернопольской, Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской, сегодня дожди. Там температура воздуха составит +11+15, ночью ожидается +7+9.

Север страны будет холодным, но без дождей. Днем температура воздуха ожидается +8+12, ночью ожидается +2+5. В центральных областях без осадков, днем ожидается +10+12, а ночью +3+6.

В Украину идут дожди и похолодание

В восточных областях сегодня сухо, днем ожидается +8+10, ночью +2+4, а на юге страны будет немного теплее. Там днем ожидается +12+14, ночью ожидается +7+11.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня без дождей. Днем температура воздуха достигнет +10+12, ночью ожидается +4+6.

В Украину идут дожди и похолодание

Напомним, РБК-Украина писало, что очередной температурный рекорд был установлен в Киеве в ночь на 13 ноября 2019 года. В ночь на 13 ноября температура не опустилась ниже 9,2 градусов тепла, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года был превышен на 0,9 градусов.

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