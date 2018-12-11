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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

Новости » Общество    11.12.2018 - 08:48
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня в Украине местами густой туман, дожди и сильный ветер

В ближайшие дни погода в Украине существенно ухудшится, ожидаются сильные снегопады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что утром в северных и центральных областях ожидается туман, видимость составит 200-500 м; днем в Приазовье пройдет сильный дождь, на юге порывы ветра 15-20 м/с. Кроме того, в северных и центральных областях местами гололедица.

12-13 декабря тоже ожидается ухудшение погоды - в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильный снег. Также прогнозируются метели, порывы ветра 15-20 м/с и прирост снежного покрова 12-20 см.

Ночью 12 января в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях сильные дожди. 13 декабря в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья, ночью умеренный, днем ​​небольшой снег. На дорогах гололедица.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ближайшие дни ожидаются метели и до 18 см снега.

Отметим, по данным Гидрометцентра, в Карпатах высота снежного покрова местами уже достигает 35 см.

 

Погода на сегодня: в Украине местами дожди с мокрым снегом, днем до +6 На пожарах в Украине за неделю погибли 59 человек, - ГСЧС
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