Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня в Украине местами густой туман, дожди и сильный ветер

В ближайшие дни погода в Украине существенно ухудшится, ожидаются сильные снегопады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что утром в северных и центральных областях ожидается туман, видимость составит 200-500 м; днем в Приазовье пройдет сильный дождь, на юге порывы ветра 15-20 м/с. Кроме того, в северных и центральных областях местами гололедица.

12-13 декабря тоже ожидается ухудшение погоды - в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильный снег. Также прогнозируются метели, порывы ветра 15-20 м/с и прирост снежного покрова 12-20 см.

Ночью 12 января в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях сильные дожди. 13 декабря в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья, ночью умеренный, днем ​​небольшой снег. На дорогах гололедица.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ближайшие дни ожидаются метели и до 18 см снега.

Отметим, по данным Гидрометцентра, в Карпатах высота снежного покрова местами уже достигает 35 см.