У Карпатах висота снігового покриву місцями досягає 37 см

Фото: Карпати (facebook.com/lavyny.official)

Температура повітря в Карпатах опустилася до -11

У Карпатах станом на ранок 11 грудня 2018 року висота снігового покриву місцями досягає 37 см. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

Так, за інформацією синоптиків, станом на 08:00 на Сл Пожежевська температура повітря становила -8,5 градусів морозу, пориви вітру до 7 м/с, висота снігового покриву становить 10-34 см, сніг хуртовинний, добре закріплений.

Крім того, на Сл Плай температура повітря становила -6,8 градусів морозу, пориви вітру до 4 м/с, висота снігового покриву становить 8-10 см, сніг свіжий, пилоподібний.

"На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -11,3 градусів морозу. Висота снігового покриву становить 37 см", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчими днями погода в Україні суттєво погіршиться, очікуються сильні снігопади.

Як писало РБК-Україна, сьогодні: 11 грудня 2018 року, на території України місцями пройдуть дощі з мокрим снігом, температура повітря вдень від -2 до +6.