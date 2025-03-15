Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Завтра, 16 березня, в Україні похолодання утримається. Також мокрий сніг ймовірний на більшій частині країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко, "Укргідрометцентр".

Так, характер погоди в Україні змінився - у вихідні погіршення погодних умов зумовить циклон та пов’язані з ним атмосферні фронти.

"Південні потоки теплого вологого повітря попередніх днів швидко змінились на холодні з північних напрямків. Ймовірні значні коливання атмосферного тиску", - розповіли синоптики "Укргідрометцентру".

Зокрема, в неділю, як каже Діденко, тепло залишиться лише на півдні та південному сході України. І тільки на південному сході 16 березня опадів не передбачається.

Погода в Києві

У неділю в Києві протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться близько +2...+5 градусів, буде дуже холодно.



Погода в Україні на 16 березня (meteo.gov.ua)