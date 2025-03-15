Синоптики дали прогноз на завтра в Україні
Завтра, 16 березня, в Україні похолодання утримається. Також мокрий сніг ймовірний на більшій частині країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко, "Укргідрометцентр".
Так, характер погоди в Україні змінився - у вихідні погіршення погодних умов зумовить циклон та пов’язані з ним атмосферні фронти.
"Південні потоки теплого вологого повітря попередніх днів швидко змінились на холодні з північних напрямків. Ймовірні значні коливання атмосферного тиску", - розповіли синоптики "Укргідрометцентру".
Зокрема, в неділю, як каже Діденко, тепло залишиться лише на півдні та південному сході України. І тільки на південному сході 16 березня опадів не передбачається.
Погода в Києві
У неділю в Києві протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться близько +2...+5 градусів, буде дуже холодно.
Погода в Україні на 16 березня (meteo.gov.ua)
Погода в Україні
В Україні різко похолоднішало, починаючи з суботи, 15 березня. Буквально цього самого дня на заході України випав сніг.
Похолодання загалом торкнеться всіх областей України і протримається до наступних вихідних, 22-23 березня. Цікаво й те, що вже 16 березня вночі ймовірні невеликі "мінуси".
Детальніше про погоду на 16 березня в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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