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Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Україна, Субота 15 березня 2025 13:11
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Синоптики дали прогноз на завтра в Україні Фото: синоптики дали прогноз на 16 березня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 16 березня, в Україні похолодання утримається. Також мокрий сніг ймовірний на більшій частині країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко, "Укргідрометцентр".

Так, характер погоди в Україні змінився - у вихідні погіршення погодних умов зумовить циклон та пов’язані з ним атмосферні фронти.

"Південні потоки теплого вологого повітря попередніх днів швидко змінились на холодні з північних напрямків. Ймовірні значні коливання атмосферного тиску", - розповіли синоптики "Укргідрометцентру".

Зокрема, в неділю, як каже Діденко, тепло залишиться лише на півдні та південному сході України. І тільки на південному сході 16 березня опадів не передбачається.

Погода в Києві

У неділю в Києві протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться близько +2...+5 градусів, буде дуже холодно.
Синоптики дали прогноз на завтра в Україні
Погода в Україні на 16 березня (meteo.gov.ua)

Погода в Україні

В Україні різко похолоднішало, починаючи з суботи, 15 березня. Буквально цього самого дня на заході України випав сніг.

Похолодання загалом торкнеться всіх областей України і протримається до наступних вихідних, 22-23 березня. Цікаво й те, що вже 16 березня вночі ймовірні невеликі "мінуси".

Детальніше про погоду на 16 березня в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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