ua en ru
Сб, 15 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Украина, Суббота 15 марта 2025 13:11
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на завтра в Украине Фото: синоптики дали прогноз на 16 марта в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 16 марта, в Украине похолодание сохранится. Также мокрый снег вероятен на большей части страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко, "Укргидрометцентр".

Так, характер погоды в Украине изменился - в выходные ухудшение погодных условий обусловит циклон и связанные с ним атмосферные фронты.

"Южные потоки теплого влажного воздуха предыдущих дней быстро сменились на холодные с северных направлений. Вероятны значительные колебания атмосферного давления", - рассказали синоптики "Укргидрометцентра".

В частности, в воскресенье, как говорит Диденко, тепло останется только на юге и юго-востоке Украины. И только на юго-востоке 16 марта осадков не предвидится.

Погода в Киеве

В воскресенье в Киеве в течение дня столбики термометров будут колебаться около +2...+5 градусов, будет очень холодно.
Синоптики дали прогноз на завтра в Украине
Погода в Украине на 16 марта (meteo.gov.ua)

Погода в Украине

В Украине резко похолодало, начиная с субботы, 15 марта. Буквально в этот же день на западе Украины выпал снег.

Похолодание в общей сложности затронет все области Украины и продержится до следующих выходных, 22-23 марта. Интересно и то, что уже 16 марта ночью вероятны небольшие "минусы".

Подробнее о погоде на 16 марта в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
"Длинный Нептун" прошел успешное боевое применение, - Зеленский
"Длинный Нептун" прошел успешное боевое применение, - Зеленский
DAILY
Социолог Евгения Близнюк: Лишь четверть украинцев надеются, что война закончится до конца года
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Социолог Евгения Близнюк: Лишь четверть украинцев надеются, что война закончится до конца года