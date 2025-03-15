Синоптики дали прогноз на завтра в Украине
Завтра, 16 марта, в Украине похолодание сохранится. Также мокрый снег вероятен на большей части страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко, "Укргидрометцентр".
Так, характер погоды в Украине изменился - в выходные ухудшение погодных условий обусловит циклон и связанные с ним атмосферные фронты.
"Южные потоки теплого влажного воздуха предыдущих дней быстро сменились на холодные с северных направлений. Вероятны значительные колебания атмосферного давления", - рассказали синоптики "Укргидрометцентра".
В частности, в воскресенье, как говорит Диденко, тепло останется только на юге и юго-востоке Украины. И только на юго-востоке 16 марта осадков не предвидится.
Погода в Киеве
В воскресенье в Киеве в течение дня столбики термометров будут колебаться около +2...+5 градусов, будет очень холодно.
Погода в Украине на 16 марта (meteo.gov.ua)
Погода в Украине
В Украине резко похолодало, начиная с субботы, 15 марта. Буквально в этот же день на западе Украины выпал снег.
Похолодание в общей сложности затронет все области Украины и продержится до следующих выходных, 22-23 марта. Интересно и то, что уже 16 марта ночью вероятны небольшие "минусы".
Подробнее о погоде на 16 марта в Украине - читайте в материале РБК-Украина.
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