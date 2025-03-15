Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Фото: синоптики дали прогноз на 16 марта в Украине (Getty Images)

Завтра, 16 марта, в Украине похолодание сохранится. Также мокрый снег вероятен на большей части страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко, "Укргидрометцентр".

Так, характер погоды в Украине изменился - в выходные ухудшение погодных условий обусловит циклон и связанные с ним атмосферные фронты. "Южные потоки теплого влажного воздуха предыдущих дней быстро сменились на холодные с северных направлений. Вероятны значительные колебания атмосферного давления", - рассказали синоптики "Укргидрометцентра". В частности, в воскресенье, как говорит Диденко, тепло останется только на юге и юго-востоке Украины. И только на юго-востоке 16 марта осадков не предвидится. Погода в Киеве В воскресенье в Киеве в течение дня столбики термометров будут колебаться около +2...+5 градусов, будет очень холодно.



Погода в Украине на 16 марта (meteo.gov.ua)