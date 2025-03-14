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Різко похолодає та засніжить. Синоптики розповіли про погоду на вихідних в Україні

Україна, П'ятниця 14 березня 2025 18:30
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Різко похолодає та засніжить. Синоптики розповіли про погоду на вихідних в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 15-16 березня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На вихідних, 15-16 березня, в Україну прийде різке похолодання зі снігом. Воно протримається ні один і навіть ні два дні.

Про це РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Субота, 15 березня

У суботу, 15 березня, в Україні очікується похолодання на частині території України. Дощ, а подекуди навіть сніг, накриє всі західні області з переходом на частину центру, всю північ і частину сходу (Чернігівська, Сумська, Харківська та Луганська області).

Уночі температура істотно знизиться, наприклад, у Волинській і Рівненській областях, термометри покажуть не більше +3 градусів. При цьому сніг випаде в Рівненській, Волинській та Львівській областях.

Удень температура теж почне знижуватися, але поки тільки в частині областей. Зокрема, на Рівненщині вдень буде не більше +4 градусів. У решті областей, крім заходу, вдень ще втримаються високі температури +20...+22 градусів, у Криму - до +23.

У Києві 15 березня буде дощитиме, вночі та вдень у межах +6...+8 градусів.
Різко похолодає та засніжить. Синоптики розповіли про погоду на вихідних в УкраїніПогода в Україні 15 березня (meteo.gov.ua)

Неділя, 16 березня

У неділю, 16 березня, температура знизиться по всій Україні, за винятком півдня, де в тому ж таки Криму все ж буде тепло, до +23 градусів. Дощі, а місцями зі снігом, пройдуть у таких регіонах:

  • у Чернівецькій;
  • Черкаській, Миколаївській, Кіровоградській, Одеській;
  • Києві (зокрема зі снігом), Київській;
  • Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Луганській.

Уночі ймовірний мороз, наприклад, у Волинській, Рівненській (до -2 градусів), у Чернігівській, Львівській областях (до -1 градуса). Удень найхолодніше буде на Прикарпатті, до +5 градусів, хоча на Закарпатті - до +12. Найтепліше вдень, крім півдня, буде ще й у Запорізькій області, до +20.

У Києві буде сніг із дощем, уночі до +2, удень до +6 градусів.
Різко похолодає та засніжить. Синоптики розповіли про погоду на вихідних в УкраїніПогода в Україні 16 березня (meteo.gov.ua)

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