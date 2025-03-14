Різко похолодає та засніжить. Синоптики розповіли про погоду на вихідних в Україні

На вихідних, 15-16 березня, в Україну прийде різке похолодання зі снігом. Воно протримається ні один і навіть ні два дні.

Про це РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Субота, 15 березня

У суботу, 15 березня, в Україні очікується похолодання на частині території України. Дощ, а подекуди навіть сніг, накриє всі західні області з переходом на частину центру, всю північ і частину сходу (Чернігівська, Сумська, Харківська та Луганська області).

Уночі температура істотно знизиться, наприклад, у Волинській і Рівненській областях, термометри покажуть не більше +3 градусів. При цьому сніг випаде в Рівненській, Волинській та Львівській областях.

Удень температура теж почне знижуватися, але поки тільки в частині областей. Зокрема, на Рівненщині вдень буде не більше +4 градусів. У решті областей, крім заходу, вдень ще втримаються високі температури +20...+22 градусів, у Криму - до +23.

У Києві 15 березня буде дощитиме, вночі та вдень у межах +6...+8 градусів.

Погода в Україні 15 березня (meteo.gov.ua)

Неділя, 16 березня

У неділю, 16 березня, температура знизиться по всій Україні, за винятком півдня, де в тому ж таки Криму все ж буде тепло, до +23 градусів. Дощі, а місцями зі снігом, пройдуть у таких регіонах:

у Чернівецькій;

Черкаській, Миколаївській, Кіровоградській, Одеській;

Києві (зокрема зі снігом), Київській;

Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Луганській.

Уночі ймовірний мороз, наприклад, у Волинській, Рівненській (до -2 градусів), у Чернігівській, Львівській областях (до -1 градуса). Удень найхолодніше буде на Прикарпатті, до +5 градусів, хоча на Закарпатті - до +12. Найтепліше вдень, крім півдня, буде ще й у Запорізькій області, до +20.

У Києві буде сніг із дощем, уночі до +2, удень до +6 градусів.

Погода в Україні 16 березня (meteo.gov.ua)