Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Погода в Україні

Зима 2025 в Україні видалася досить теплою. Зокрема, теплим був грудень, Новий рік українці зустріли з теплою погодою і без снігу.

Як розповідали синоптики, січень 2025 в Україні буде теплішим за звичайний. Середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 0...-3 градусів, що на 1,5-2 градуси вище за норму. На Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях - 0...+2 градусів тепла.

Додамо, що потепління, яке прийшло в Україну після 6 січня, протримається недовго. Вже після 11 січня знову очікується похолодання.

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