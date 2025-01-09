Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Погода в Украине

Зима 2025 в Украине выдалась достаточно теплой. В частности, теполым был декабрь, Новый год украинцы встретили с теплой погодой и без снега.

Как рассказывали синоптики, январь 2025 в Украине будет теплее обычного. Средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 0...-3 градусов, что на 1,5-2 градусов выше нормы. На Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях - 0...+2 градусов тепла.

Добавим, что потепление, пришедшее в Украину после 6 января продержится недолго. Уже после 11 января снова ожидается похолодание.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.