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Синоптики розповіли, яку погоду чекати в Україні завтра

Україна, Неділя 05 січня 2025 10:46
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Синоптики розповіли, яку погоду чекати в Україні завтра Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 6 січня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на завтра, 6 січня, в частині регіонів вдарить сильний мороз. Хоча вдень на півдні буде максимально до 9° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

6 січня в Україні переважно без опадів, лише у північній частині невеликі опади. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-8° морозу, на північному сході країни до 11° морозу; вдень від 3° морозу до 4° тепла, у західних областях та південній частині 5-9° тепла.

В Карпатах переважно без опадів; на високогір' Карпат пориви вітру 25-30 м/с; температура вночі та вдень 6-13° морозу, вдень послаблення до 0-5° морозу.

Попередження синоптиків на 6 січня

6 сiчня, у зв'язку з рiзким зниженням температури повiтря, у верхів’ї Днiстра та його гiрських приток (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очікується iнтенсивне утворення шуги, на окремих дiлянках рiчок встановлення льодоставу.

Крім того, 6 січня на високогiр'ї східної частини Закарпатської області буде спостерігатись значна снiголавинна небезпека (ІІІ рівень) через снігопади та хуртовини.

Нагадаємо, за даними синоптиків, січень 2025 року в Україні буде тепліше, ніж зазвичай.

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