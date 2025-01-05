Синоптики розповіли, яку погоду чекати в Україні завтра

В ніч на завтра, 6 січня, в частині регіонів вдарить сильний мороз. Хоча вдень на півдні буде максимально до 9° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

6 січня в Україні переважно без опадів, лише у північній частині невеликі опади. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-8° морозу, на північному сході країни до 11° морозу; вдень від 3° морозу до 4° тепла, у західних областях та південній частині 5-9° тепла.

В Карпатах переважно без опадів; на високогір' Карпат пориви вітру 25-30 м/с; температура вночі та вдень 6-13° морозу, вдень послаблення до 0-5° морозу.