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Укргідрометцентр дав прогноз на найхолодніший місяць року

Україна, Середа 25 грудня 2024 13:00
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Укргідрометцентр дав прогноз на найхолодніший місяць року Фото: погода в Україні в січні 2025 року очікується теплішою за норму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У січні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 0-3 градусів морозу, що на 1,5-2 градусів вище за норму. На Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях - 0-2 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

Таким чином, в січні буде холодніше, ніж в грудні, в якому середня температура становить від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 32-79 мм, що в межах норми.

Кліматична характеристика січня

Дані багаторічних спостережень свідчать, що у січні середня місячна температура повітря становить 0-6 градусів морозу, в Криму від 1 градусів морозу до 4 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря - 23-37 градусів морозу, у Харківській, Дніпропетровській, Київській, Сумській областях та в Карпатах місцями 38-39 градусів, у Черкаській та Луганській областях місцями 40-41,9 градусів морозу, на півдні Криму 13-22 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 10-18 градусів тепла, в Криму до 21 градусів, у Чернігівській, Сумській області та на високогір′ї Карпат 8-9 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 26-55 мм, на Закарпатті до 89 мм, в Карпатах та на півдні Криму до 125 мм.

Нагадаємо, метеорологічна зима прийшла в Київ на п’ять днів раніше норми - 24 листопада. Найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня у 1920 році, а найпізніше – 29 грудня у 2015 році. У 2019-2020 роках метеорологічна зима так і не настала.

За прогнозом синоптиків, на Європу чекає найхолодніша зима з моменту вторгнення Росії в Україну.

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