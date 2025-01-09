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Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Україна, Четвер 09 січня 2025 20:08
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Синоптики дали прогноз на завтра в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 10 січня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 10 січня, в Україні буде незвично тепло, як для зими. У Криму "плюси" будуть максимальними, до +15 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Завтра, 10 січня, в Україні ймовірні опади. Зокрема, у західних регіонах - дощі з мокрим снігом, у решті - дощі.

У ніч на 10 січня, незважаючи на кінець першої декади січня, "мінусів" не очікується. Найхолодніше вночі буде в Луганській області, у межах 0...+2, а найтепліше - на півдні, до +8.

Удень "плюси" потягнуть на рекорд. Удень у більшості областей буде до +10, +12 градусів залежно від регіону. Рекордна "спека" очікується в Криму, вдень до +15 градусів.

Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Погода в Україні 10 січня (meteo.gov.ua)

Погода в Україні

Зима 2025 в Україні видалася досить теплою. Зокрема, теплим був грудень, Новий рік українці зустріли з теплою погодою і без снігу.

Як розповідали синоптики, січень 2025 в Україні буде теплішим за звичайний. Середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 0...-3 градусів, що на 1,5-2 градуси вище за норму. На Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях - 0...+2 градусів тепла.

Додамо, що потепління, яке прийшло в Україну після 6 січня, протримається недовго. Вже після 11 січня знову очікується похолодання.

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