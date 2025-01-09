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Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Украина, Четверг 09 января 2025 20:08
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Синоптики дали прогноз на завтра в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 10 января в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 10 января, в Украине будет необычно тепло, как для зимы. В Крыму "плюсы" будут максимальными, до +15 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Завтра, 10 января, в Украине вероятны осадки. В частности, в западных регионах - дожди с мокрым снегом, в остальных - дожди.

В ночь на 10 января, несмотря на конец первой декады января, "минусов" не ожидается. Холоднее всего ночью будет в Луганской области, в пределах 0...+2, а теплее - на юге, до +8.

Днем "плюсы" потянут на рекорд. Днем в большинстве областей будет до +10, +12 градусов в зависимости от региона. Рекордная "жара" ожидается в Крыму, днем до +15 градусов.

Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Погода в Украине 10 января (meteo.gov.ua)

Погода в Украине

Зима 2025 в Украине выдалась достаточно теплой. В частности, теполым был декабрь, Новый год украинцы встретили с теплой погодой и без снега.

Как рассказывали синоптики, январь 2025 в Украине будет теплее обычного. Средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 0...-3 градусов, что на 1,5-2 градусов выше нормы. На Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях - 0...+2 градусов тепла.

Добавим, что потепление, пришедшее в Украину после 6 января продержится недолго. Уже после 11 января снова ожидается похолодание.

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