Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 10 января в Украине (Getty Images)

Завтра, 10 января, в Украине будет необычно тепло, как для зимы. В Крыму "плюсы" будут максимальными, до +15 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Завтра, 10 января, в Украине вероятны осадки. В частности, в западных регионах - дожди с мокрым снегом, в остальных - дожди. В ночь на 10 января, несмотря на конец первой декады января, "минусов" не ожидается. Холоднее всего ночью будет в Луганской области, в пределах 0...+2, а теплее - на юге, до +8. Днем "плюсы" потянут на рекорд. Днем в большинстве областей будет до +10, +12 градусов в зависимости от региона. Рекордная "жара" ожидается в Крыму, днем до +15 градусов. Погода в Украине 10 января (meteo.gov.ua)