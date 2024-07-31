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Синоптики дали прогноз в Україні на останній день липня

Україна, Середа 31 липня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз в Україні на останній день липня Фото: якою буде погода в Україні 31 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

31 липня - останній день другого місяця літа. Вітер цього дня заспокоїться, а температура зупиняється на позначці +29 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"31 липня скрізь очікується в Україні суха малохмарна сонячна погода. Вгомониться вітер і повіватиме собі помірно з північного заходу", - розповіла синоптик Діденко.

Як кажуть в "Укргідрометцентрі", вдень +20...+25 градусів, на півдні країни вдень +24...+29 градусів. Крім того, вдень 31 липня у східних та північно-східних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

"У Києві також липень "при від'їзді" буде наймилішим, у середу очікується сонечко, білі хмарки, помірний, або й легкий, вітерець і +25 градусів", - зазначила Діденко.

Погода у серпні 2024

У серпні 2024 в Україні, як каже синоптик Діденко, хвилі спеки ще будуть.

Як раніше повідомлялось, середня місячна температура в серпні 2024 в Україні прогнозується в межах +20...+26 градусів, в Карпатах +17...+19 градусів. Це на 2 градусів (на південному сході країни на 2,5 градусів) вище за норму.

Докладний прогноз на робочий тиждень в Україні - читайте у матеріалі.

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