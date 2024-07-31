Синоптики дали прогноз в Украине на последний день июля

Фото: какой будет погода в Украине 31 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)

31 июля - последний день второго месяца лета. Ветер в этот день успокоится, а температура остановится на отметке +29 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко, "Укргидрометцентр".

"31 июля везде ожидается в Украине сухая малооблачная солнечная погода. Угомонится ветер и будет повевать умеренно с северо-запада", - рассказала синоптик Диденко. Как говорят в "Укргидрометцентре", днем ​​+20...+25 градусов, на юге страны днем ​​+24...+29 градусов. Кроме того, днем 31 июля в восточных и северо-восточных областях местами кратковременный дождь, гроза. "В Киеве также июль "при отъезде" будет самым милым, в среду ожидается солнышко, белые облака, умеренный, или легкий, ветерок и +25 градусов", - отметила Диденко.