Синоптики дали прогноз в Украине на последний день июля
31 июля - последний день второго месяца лета. Ветер в этот день успокоится, а температура остановится на отметке +29 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко, "Укргидрометцентр".
"31 июля везде ожидается в Украине сухая малооблачная солнечная погода. Угомонится ветер и будет повевать умеренно с северо-запада", - рассказала синоптик Диденко.
Как говорят в "Укргидрометцентре", днем +20...+25 градусов, на юге страны днем +24...+29 градусов. Кроме того, днем 31 июля в восточных и северо-восточных областях местами кратковременный дождь, гроза.
"В Киеве также июль "при отъезде" будет самым милым, в среду ожидается солнышко, белые облака, умеренный, или легкий, ветерок и +25 градусов", - отметила Диденко.
Погода в августе 2024
В августе 2024 в Украине, как говорит синоптик Диденко, волны жары еще будут.
Как ранее сообщалось, средняя месячная температура в августе 2024 в Украине прогнозируется в пределах +20...+26 градусов, в Карпатах +17...+19 градусов. Это на 2 градуса (на юго-востоке страны на 2,5 градуса) выше нормы.
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