Україна опиниться "в тилу" атмосферного фронту. Прогноз на новий робочий тиждень

З нового тижня Україна опиниться "в тилу" атмосферного фронту. Через це погода матиме свої особливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр", прогноз синоптика Наталки Діденко у Telegram.

Понеділок, 29 липня

У понеділок, 29 липня, "в тилу" атмосферного фронту пошириться прохолодніше повітря і в більшості областей України 29 липня температура знизиться до +20...+26 градусів.

"Лише південь та схід втримають сильну спеку до +30...+35 градусів, але й туди вже у вівторок прийде температурна поміркованість до +25...+28 градусів", - розповіла синоптик Наталка Діденко.

У ніч на понеділок у Києві ймовірний дощ з грозою, а вдень 29 липня посвіжіє до +24...+26 градусів.

Погода в Україні 29 липня (meteo.gov.ua)

Стрибки погоди у понеділок: варто бути уважними

Попри "освіжаючі" синоптичні новини, за словами Діденко, варто не забувати важливий момент.

"В зв'язку із стрибками погоди, через проходження атмосферного фронту і зміни повітряних мас ймовірні загострення серцево-судинних недуг, млявість, головний біль, сонливість і все це у понеділок, коли робочий тиждень лише розпочнеться. Зверніть на себе увагу", - попередила синоптик.

Вівторок-середа, 30-31 липня

У вівторок, 30 липня, на більшості території України буде сонячно, окрім Житомирської, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської, Черкаської, Кіровоградської областей. В цих регіонах, за даними "Укргідрометцентра", пройдуть дощі з грозами. Вдень найспекотніше буде в Криму, до +29 градусів. Вночі градуси триматимуться в межах +13...+19 в залежності від регіону. У Києві також будуть дощі з грозами, вдень +22...+24, вночі +13...+15 градусів.

У середу, 31 липня, дощі з грозами пройдуть в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській областях. В інших регіонах - без опадів. Найвище температура буде на півдні - Одеська, Миколаївська області, Крим, до +29 градусів. Вночі буде ще холодніше, ніж 30 липня. В Києві без опадів, вдень +22...+24, вночі +13...+15 градусів.

Погода в Україні 30-31 липня (meteo.gov.ua)

Погода на початок серпня 2024

У перші дні серпня на південь повернеться спека. У четвер, 1 серпня, в Україні без опадів. Спека стоятиме на півдні та південному сході - в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму, до +31 градуса. Вночі в залежності від регіону температура може опуститися до +14, а може триматися на позначці +19 градусів. У Києві без дощів, удень +26...+28 градусів, уночі +14...+16.

У п'ятницю, 2 серпня, дощі пройдуть у всіх західних регіонах, у Вінницькій та Хмельницькій областях. Найспекотніше буде традиційно на півдні, у Херсонській області, до +33 градусів. У Києві без опадів, удень +26...+28 градусів, вночі +14...+16.

Погода в Україні 1-2 серпня (meteo.gov.ua)