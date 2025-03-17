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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні. Де чекати на сніг

Україна, Понеділок 17 березня 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні. Де чекати на сніг Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 17 березня, в частині регіонів України пройде сніг. Але будуть і "теплі" регіони з температурою до 13° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

У понеділок, 17 березня, ймовірний мокрий сніг у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях. На щастя, він буде невеликим. А в інших областях - без снігу та навіть дощів.

У зв'язку зі снігом, на дорогах заходу України можлива місцями ожеледиця. Вітер буде переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних, вдень і північних областях місцями пориви, до 15-20 м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях вдень буде триматись в межах від 1° морозу до 4° тепла. На решті території вдень 2-7° тепла, а на південному сході буде максимально тепло 8-13°.

В Києві вдень не виключений невеликий мокрий сніг. температура буде низькою, максимально до 3° тепла.
Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні. Де чекати на снігПогода в Україні 17 березня (meteo.gov.ua)

Зимова погода в Україні в березні

Із суботи, 15 березня, в Україні різко змінилася погода. Тепло різко змінилося серйозним зниженням температури, аж до нічних морозів.

Разом із похолоданням в Україну прийшов сніг. Його спостерігали, зокрема, на Волині та у Львівській області.

Передбачається, що похолодання в Україні протримається близько тижня. Раніше синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що потепління прийде не раніше 22-23 березня.

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