Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине. Где ждать снега
Сегодня, 17 марта, в части регионов Украины пройдет снег. Но будут и "теплые" регионы с температурой до 13° тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
В понедельник, 17 марта, вероятен мокрый снег в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях. К счастью, он будет небольшим. А в других областях - без снега и даже дождей.
В связи со снегом, на дорогах запада Украины возможна местами гололедица. Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных, днем и северных областях местами порывы, до 15-20 м/с.
Температура в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях днем будет держаться в пределах от 1° мороза до 4° тепла. На остальной территории днем 2-7° тепла, а на юго-востоке будет максимально тепло 8-13°.
В Киеве днем не исключен небольшой мокрый снег. температура будет низкой, максимально до 3° тепла.
Погода в Украине 17 марта (meteo.gov.ua)
Зимняя погода в Украине в марте
С субботы, 15 марта, в Украине резко изменилась погода. Тепло резко сменилось серьезным снижением температуры, вплоть до ночных морозов.
Вместе с похолоданием в Украину пришел снег. Его наблюдали, в частности, на Волыни и во Львовской области.
Предполагается, что похолодание в Украине продержится около недели. Ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала, что потепление придет не раньше 22-23 марта.
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