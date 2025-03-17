Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине. Где ждать снега

Сегодня, 17 марта, в части регионов Украины пройдет снег. Но будут и "теплые" регионы с температурой до 13° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

В понедельник, 17 марта, вероятен мокрый снег в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях. К счастью, он будет небольшим. А в других областях - без снега и даже дождей.

В связи со снегом, на дорогах запада Украины возможна местами гололедица. Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных, днем и северных областях местами порывы, до 15-20 м/с.

Температура в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях днем будет держаться в пределах от 1° мороза до 4° тепла. На остальной территории днем 2-7° тепла, а на юго-востоке будет максимально тепло 8-13°.

В Киеве днем не исключен небольшой мокрый снег. температура будет низкой, максимально до 3° тепла.

Погода в Украине 17 марта (meteo.gov.ua)