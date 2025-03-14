Синоптик дала прогноз на завтра та розповіла про найближчі похолодання та потепління

Завтра, 15 березня, в Україні похолоднішає. Зниження температури протримається близько тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Завтра, 15 березня, дощі на заході та півночі України подекуди переходитимуть у мокрий сніг. У центральних областях переважатиме дощ", - розповіла вона.

Водночас у південній частині України та на південному сході 15 березня опадів не передбачається.

У західних областях та у більшості північних температура повітря становитиме впродовж дня +3...+9 градусів. На решті території України в суботу ще очікується +12...+20 градусів.

Погода у Києві

У Києві 15 березня є ймовірність невеликого дощу. "У суботу в столиці поступово холоднішатиме від +10....+12 до +5....+7 градусів", - зазначила Діденко.

Похолодання та потепління в Україні

В Україну вихідними, 15-16 березня, прийде нова свіжа повітряна маса арктичного походження. Вже в понеділок, 17 березня, похолодання охопить всю територію країни.

Увесь наступний робочий тиждень в Україні буде холодним, із "мінусами" вночі та невеликими "плюсами" в денні години.

Орієнтовно почне теплішати в кінці наступного тижня, ближче до 22-23 березня.