Синоптики дали прогноз сьогодні в Україні. Де будуть дощі
Сьогодні, 29 жовтня, дощі можливі у західних областях. Термометри покажуть максимальні +16 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"29 жовтня дощі можливі в західних областях, а переважна більшість території України - суха погода, хіба що з туманами. Вони, між іншим, можуть сприяти погіршенню якості повітря і ще робити нерви водіям поганою видимістю", - розповіла вона.
Температура повітря протягом дня у вівторок очікується +10....+16 градусів, хіба що на Волині, у Рівненській, Чернігівській у Сумській областях, подекуди +9...+11 градусів.
Погода у Києві та коли прийде похолодання
У Києві 29 жовтня без опадів. Вночі +6....+8 градусів, вдень +11....+13 градусів.
"Відчутне похолодання прийде з 2-3-го листопада, із найближчих суботи-неділі", - констатувала Діденко.
Погода в листопаді 2024 в Україні
Синоптики дали прогноз на листопад 2024 року в Україні. В останній місяць осені середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 1-8 градусів тепла, що в більшості областей близько до норми, тільки на сході та південному сході країни дещо вище за норму.
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