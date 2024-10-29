Синоптики дали прогноз сьогодні в Україні. Де будуть дощі

Сьогодні, 29 жовтня, дощі можливі у західних областях. Термометри покажуть максимальні +16 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"29 жовтня дощі можливі в західних областях, а переважна більшість території України - суха погода, хіба що з туманами. Вони, між іншим, можуть сприяти погіршенню якості повітря і ще робити нерви водіям поганою видимістю", - розповіла вона. Температура повітря протягом дня у вівторок очікується +10....+16 градусів, хіба що на Волині, у Рівненській, Чернігівській у Сумській областях, подекуди +9...+11 градусів. Погода у Києві та коли прийде похолодання У Києві 29 жовтня без опадів. Вночі +6....+8 градусів, вдень +11....+13 градусів. "Відчутне похолодання прийде з 2-3-го листопада, із найближчих суботи-неділі", - констатувала Діденко.