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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине. Где будут дожди

Украина, Вторник 29 октября 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине. Где будут дожди Фото: синоптики дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 29 октября, дожди вероятны в западных областях. Термометры покажут максимальные +16 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"29 октября дожди возможны в западных областях, а подавляющее большинство территории Украины - сухая погода, разве что с туманами. Они, между прочим, могут способствовать ухудшению качества воздуха и еще делать нервы водителям плохой видимостью", - рассказала она.

Температура воздуха в течение дня во вторник ожидается +10...+16 градусов, разве что на Волыни, в Ровенской, Черниговской в ​​Сумской областях, кое-где +9...+11 градусов.

Погода в Киеве и когда придет похолодание

В Киеве 29 октября без осадков. Ночью +6....+8 градусов, днем ​​+11...+13 градусов.

"Ощутимое похолодание придет со 2-3 ноября, с ближайших субботы-воскресенья", - констатировала Диденко.

Погода в ноябре 2024 в Украине

Синоптики дали прогноз на ноябрь 2024 в Украине. В последний месяц осени средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 1-8 градусов тепла, что в большинстве областей близко к норме, только на востоке и юго-востоке страны несколько выше нормы.

Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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