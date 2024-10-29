Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине. Где будут дожди
Сегодня, 29 октября, дожди вероятны в западных областях. Термометры покажут максимальные +16 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"29 октября дожди возможны в западных областях, а подавляющее большинство территории Украины - сухая погода, разве что с туманами. Они, между прочим, могут способствовать ухудшению качества воздуха и еще делать нервы водителям плохой видимостью", - рассказала она.
Температура воздуха в течение дня во вторник ожидается +10...+16 градусов, разве что на Волыни, в Ровенской, Черниговской в Сумской областях, кое-где +9...+11 градусов.
Погода в Киеве и когда придет похолодание
В Киеве 29 октября без осадков. Ночью +6....+8 градусов, днем +11...+13 градусов.
"Ощутимое похолодание придет со 2-3 ноября, с ближайших субботы-воскресенья", - констатировала Диденко.
Погода в ноябре 2024 в Украине
Синоптики дали прогноз на ноябрь 2024 в Украине. В последний месяц осени средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 1-8 градусов тепла, что в большинстве областей близко к норме, только на востоке и юго-востоке страны несколько выше нормы.
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