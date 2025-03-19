Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

"Погоду в Україні визначатиме прохолодна волога повітряна маса, що переміщуватиметься з північного заходу", - йдеться у повідомленні.

Загалом буде хмарно з проясненнями, у східних, більшості північних, центральних, вдень і в Одеській областях невеликий сніг, вдень з дощем.

"На решті території без опадів. В Україні, крім півдня, вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с", - додали в "Укргідрометцентрі".

Температура вдень 3-8° тепла, в Карпатах вдень 1-6° тепла.



Погода в Україні 19 березня (facebook.com/UkrHMC)