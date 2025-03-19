Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

"Погоду в Украине будет определять прохладная влажная воздушная масса, которая будет перемещаться с северо-запада", - говорится в сообщении.

В целом будет облачно с прояснениями, в восточных, большинстве северных, центральных, днем и в Одесской областях небольшой снег, днем с дождем.

"На остальной территории без осадков. В Украине, кроме юга, утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/с", - добавили в "Укргидрометцентре".

Температура днем 3-8° тепла, в Карпатах днем 1-6° тепла.



Погода в Украине 19 марта (facebook.com/UkrHMC)