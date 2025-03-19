Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 19 березня, в Україну зайде прохолодна волога повітряна маса. Вдень максимально до 6° тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
"Погоду в Україні визначатиме прохолодна волога повітряна маса, що переміщуватиметься з північного заходу", - йдеться у повідомленні.
Загалом буде хмарно з проясненнями, у східних, більшості північних, центральних, вдень і в Одеській областях невеликий сніг, вдень з дощем.
"На решті території без опадів. В Україні, крім півдня, вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с", - додали в "Укргідрометцентрі".
Температура вдень 3-8° тепла, в Карпатах вдень 1-6° тепла.
Погода в Україні 19 березня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Україні
З 15 березня в Україні похолодало, вночі вдарив мороз. Зниження температури фіксується вже кілька днів поспіль.
Зокрема, 18 березня гірські рятувальники Прикарпаття зафіксували на високогір'ї Карпат рекордний мороз. Йдеться про 18° морозу. Водночас, за словами синоптиків, потепління прийде 22-23 березня.
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