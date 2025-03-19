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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Среда 19 марта 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 19 марта, в Украину зайдет прохладная влажная воздушная масса. Днем максимально до 6° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"Погоду в Украине будет определять прохладная влажная воздушная масса, которая будет перемещаться с северо-запада", - говорится в сообщении.

В целом будет облачно с прояснениями, в восточных, большинстве северных, центральных, днем и в Одесской областях небольшой снег, днем с дождем.

"На остальной территории без осадков. В Украине, кроме юга, утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/с", - добавили в "Укргидрометцентре".

Температура днем 3-8° тепла, в Карпатах днем 1-6° тепла.
Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Погода в Украине 19 марта (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

С 15 марта в Украине похолодало, ночью ударил мороз. Снижение температуры фиксируется уже несколько дней подряд.

В частности, 18 марта горные спасатели Прикарпатья зафиксировали на высокогорье Карпат рекордный мороз. Речь идет о 18° мороза. В тоже время, по словм синоптиков, потепление придет 22-23 марта.

Детальнее о погоде на текущую рабочую неделю в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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