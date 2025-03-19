Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 19 марта, в Украину зайдет прохладная влажная воздушная масса. Днем максимально до 6° тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
"Погоду в Украине будет определять прохладная влажная воздушная масса, которая будет перемещаться с северо-запада", - говорится в сообщении.
В целом будет облачно с прояснениями, в восточных, большинстве северных, центральных, днем и в Одесской областях небольшой снег, днем с дождем.
"На остальной территории без осадков. В Украине, кроме юга, утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/с", - добавили в "Укргидрометцентре".
Температура днем 3-8° тепла, в Карпатах днем 1-6° тепла.
Погода в Украине 19 марта (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Украине
С 15 марта в Украине похолодало, ночью ударил мороз. Снижение температуры фиксируется уже несколько дней подряд.
В частности, 18 марта горные спасатели Прикарпатья зафиксировали на высокогорье Карпат рекордный мороз. Речь идет о 18° мороза. В тоже время, по словм синоптиков, потепление придет 22-23 марта.
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