Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 10 березня, в Україні ні дощів, а тим паче снігу не буде. Максимально очікується до до 20° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 12-17° тепла; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 15-17°. Погода в Україні 10 березня (facebook.com/UkrHMC)

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу; вдень 12-17° тепла, на заході країни до 20°, на узбережжі морів 7-12°.

Погода в Україні

Зима в Україні 2025 року видалася дуже теплою порівняно з попередніми роками. Зима розгулялася тільки в лютому. Але незважаючи на це, березень очікується теплішим за звичайний.

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