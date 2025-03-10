Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 10 марта, в Украине ни дождей, а тем более снега не будет. Максимально ожидается до до 20° тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза; днем 12-17° тепла, на западе страны до 20°, на побережье морей 7-12°.
Погода в Киеве и области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 12-17° тепла; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 15-17°.
Погода в Украине 10 марта (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Украине
Зима в Украине в 2025 году выдалась очень теплой по сравнению с предыдущими годами. Зима разгулялась только в феврале. Но несмотря на это, март ожидается теплее обычного.
Детальнее о погоде на новую рабочую неделю в Украине - читайте в материале РБК-Украина.
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