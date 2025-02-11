Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні

На погоду в Україні наразі впливає потужний антициклон. Морози в Україні протримаються протягом усього поточного тижня.

І навіть на початку наступного тижня "якихось сильних змін саме по температурі" синоптики не очікують. Детальніше про погоду на поточному робочому тижні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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