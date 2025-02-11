Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине

На погоду в Украине на данный момент влияет мощный антициклон. Морозы в Украине продержатся в течение всей текущей недели.

И даже в начале следующей недели "каких-то сильных изменений именно по температуре" синоптики не ожидают. Подробнее про погоду на текущей рабочей неделе - читайте в материале РБК-Украина.

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