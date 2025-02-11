Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

В Україні вже котрий день спостерігається однакова погода. Сьогодні, 11 лютого, також без опадів і 8° тепла на Закарпатті вдень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Температура вдень 1-6° морозу; у Києві вдень 2-4° морозу. Погода в Україні 11 лютого (facebook.com/UkrHMC)

Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Вітер східний та північно-східний, 3-8 м/с. Температура вдень 1-6° морозу, на заході та півдні країни від 2° морозу до 3° тепла; на Закарпатті вдень 3-8° тепла.

Хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах північного сходу країни місцями ожеледиця.

Погода в Україні

На погоду в Україні наразі впливає потужний антициклон. Морози в Україні протримаються протягом усього поточного тижня.

І навіть на початку наступного тижня "якихось сильних змін саме по температурі" синоптики не очікують. Детальніше про погоду на поточному робочому тижні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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