Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
В Україні вже котрий день спостерігається однакова погода. Сьогодні, 11 лютого, також без опадів і 8° тепла на Закарпатті вдень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах північного сходу країни місцями ожеледиця.
Вітер східний та північно-східний, 3-8 м/с. Температура вдень 1-6° морозу, на заході та півдні країни від 2° морозу до 3° тепла; на Закарпатті вдень 3-8° тепла.
Погода в Києві та області
Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вдень 1-6° морозу; у Києві вдень 2-4° морозу.
Погода в Україні 11 лютого (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Україні
На погоду в Україні наразі впливає потужний антициклон. Морози в Україні протримаються протягом усього поточного тижня.
І навіть на початку наступного тижня "якихось сильних змін саме по температурі" синоптики не очікують. Детальніше про погоду на поточному робочому тижні - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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