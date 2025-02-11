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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Вторник 11 февраля 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине уже который день наблюдается одинаковая погода. Сегодня, 11 февраля, также без осадков и 8° тепла на Закарпатье днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах северо-востока страны местами гололедица.

Ветер восточный и северо-восточный, 3-8 м/с. Температура днем 1-6° мороза, на западе и юге страны от 2° мороза до 3° тепла; на Закарпатье днем 3-8° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура днем 1-6° мороза; в Киеве днем 2-4° мороза.
Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Погода в Украине 11 февраля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

На погоду в Украине на данный момент влияет мощный антициклон. Морозы в Украине продержатся в течение всей текущей недели.

И даже в начале следующей недели "каких-то сильных изменений именно по температуре" синоптики не ожидают. Подробнее про погоду на текущей рабочей неделе - читайте в материале РБК-Украина.

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