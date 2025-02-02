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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 2 лютого, в Україні будуть невеликі дощі зі снігом. Хоча вдень ще ймовірні "плюси", максимально до 8°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. Вдень у західних та південно-західних областях невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах подекуди ожеледиця; на решті території без істотних опадів.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вдень 0-5° тепла, на півдні 3-8° тепла; в Карпатах вдень близько 0°.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 0-5° тепла; у Києві вдень 2-4° тепла.

Погода в Україні (meteo.gov.ua)

Рекорди у січні 2025

Січень 2025 виявився досить теплим. На кінець місяця припав навіть пік тепла, температура рекордно піднялась до 17°.

За січень також були встановлені декілька рекордів. Зокрема, 28 січня денні максимуми в деяких містах України побили свої попередні історичні рекордні значення. А у Києві зафіксували цілих два температурних рекорди.

Крім того, у Києві та ще 13 містах України зафіксували нові температурні рекорди і 31 січня.

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