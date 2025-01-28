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Січень б'є температурні рекорди: у Києві та ще 6 містах зафіксували історичні максимуми

Вівторок 28 січня 2025 13:38
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Січень б'є температурні рекорди: у Києві та ще 6 містах зафіксували історичні максимуми Нові температурні рекорди зафіксували у Києві та ще 6 містах України (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Денні максимуми в деяких містах України побили свої попередні історичні рекордні значення. Тим часом у Києві зафіксували цілих два температурних рекорди.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

В яких містах і про які денні максимуми йдеться

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, низку температурних рекордів було встановлено в Україні впродовж понеділка, 27 січня.

"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - зазначили синоптики.

Виходячи з оприлюдненої карти, денні температурні максимуми було встановлено у 6 містах:

  • у Сумах - 5,5°С;
  • у Рівному - 8,3°С;
  • в Ужгороді - 10,8°С;
  • у Луцьку - 11,6°С;
  • у Львові - 12,6°С;
  • в Івано-Франківську - 14,2°С.

Січень б'є температурні рекорди: у Києві та ще 6 містах зафіксували історичні максимумиКарта температурних рекордів 27 січня 2025 року (карта: facebook.com/UkrHMC)

Водночас у Києві, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, впродовж 27 січня було зафіксовано два температурні рекорди:

  • мінімальна температура повітря не опустилась нижче 5,1°С (що на 2,1°С вище попереднього рекордного показника для цієї дати у 1902 році);
  • середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 5,9°С (що перевищило попередній рекордний показник 1902 року на 1,0°С, а кліматичну норму - на 9,8°С).

"За багаторічними показниками така температура повітря відповідає кінцю березня", - наголосили синоптики.

Січень б'є температурні рекорди: у Києві та ще 6 містах зафіксували історичні максимуми
Температурні рекорди в Києві 27 січня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Варто зазначити, що на сьогодні, 28 січня, українцям прогнозували хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Вітер - південний, 7-12 м/с (у Карпатах - подекуди пориви, 15-20 м/с).

Температура вдень в середньому - від 5 до 10 градусів тепла. На заході та півдні країни - від 9 до 14 градусів за Цельсієм.

Січень б'є температурні рекорди: у Києві та ще 6 містах зафіксували історичні максимумиПрогноз погоди від УкрГМЦ на 28 січня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей впродовж 28-29 січня очікується значна сніголавинна небезпека - у зв'язку з відлигою.

"3 рівень, помаранчевий", - уточнили у прес-службі УкрГМЦ.

Січень б'є температурні рекорди: у Києві та ще 6 містах зафіксували історичні максимуми

Попередження про сніголавинну небезпеку (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

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