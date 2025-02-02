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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 2 февраля, в Украине будут небольшие дожди со снегом. Хотя днем еще вероятны "плюсы", максимально до 8°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Днем в западных и юго-западных областях небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем 0-5° тепла, на юге 3-8° тепла; в Карпатах днем около 0°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 0-5° тепла; в Киеве днем 2-4° тепла.

Погода в Украине (meteo.gov.ua)

Рекорды в январе 2025

Январь 2025 оказался довольно теплым. На конец месяца пришелся даже пик тепла, температура рекордно поднялась до 17°.

За январь также были установлены несколько рекордов. В частности, 28 января дневные максимумы в некоторых городах Украины побили свои предыдущие исторические рекордные значения. А в Киеве зафиксировали целых два температурных рекорда.

Кроме того, в Киеве и еще 13 городах Украины зафиксировали новые температурные рекорды и 31 января.

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