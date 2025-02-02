Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Облачно с прояснениями. Днем в западных и юго-западных областях небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем 0-5° тепла, на юге 3-8° тепла; в Карпатах днем около 0°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 0-5° тепла; в Киеве днем 2-4° тепла.



Погода в Украине (meteo.gov.ua)