Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 2 февраля, в Украине будут небольшие дожди со снегом. Хотя днем еще вероятны "плюсы", максимально до 8°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно с прояснениями. Днем в западных и юго-западных областях небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица; на остальной территории без существенных осадков.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем 0-5° тепла, на юге 3-8° тепла; в Карпатах днем около 0°.
Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 0-5° тепла; в Киеве днем 2-4° тепла.
Погода в Украине (meteo.gov.ua)
Январь 2025 оказался довольно теплым. На конец месяца пришелся даже пик тепла, температура рекордно поднялась до 17°.
За январь также были установлены несколько рекордов. В частности, 28 января дневные максимумы в некоторых городах Украины побили свои предыдущие исторические рекордные значения. А в Киеве зафиксировали целых два температурных рекорда.
Кроме того, в Киеве и еще 13 городах Украины зафиксировали новые температурные рекорды и 31 января.
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