Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

"Пʼятниця буде в Україні вологою, з дощем та мокрим снігом. Вітер і далі південно-східний, млявий, майже штиль", - розповіла вона.

Крім того, 24 січня в Україні вдень буде +1...+4 градусів, на півдні +4...+9 градусів, знову повернуться тумани.

Погода у Києві

У Києві в пʼятницю буде хмарно, вогко, туман, ймовірність невеликих опадів, вдень +1...+3 градусів.

Надалі в Україні очікується підвищення температури повітря.