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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 24 января, в Украине вероятны осадки. Но в дальнейшем ожидается потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Пятница будет в Украине влажной, с дождем и мокрым снегом. Ветер и дальше юго-восточный, вялый, почти штиль", - рассказала она.

Кроме того, 24 января в Украине днем будет +1...+4 градусов, на юге +4...+9 градусов, снова вернутся туманы.

Погода в Киеве

В Киеве в пятницу будет облачно, сыро, туман, вероятность небольших осадков, днем +1...+3 градусов.

В дальнейшем в Украине ожидается повышение температуры воздуха.

Погода во вторую декаду января в Украине

Во второй декаде января в Украине наблюдалась характерная для текущей зимы относительно однообразная погода с колебаниями средних суточных температур воздуха от выше нормы до (в отдельные дни) близких или несколько ниже нее.

В самые теплые дни средние суточные температуры превышали норму на 5-8 °С. Наблюдались незначительные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя и мороси.

Снежный покров, который наблюдался в течение декады, был неустойчивым и быстро разрушался под действием положительных температур воздуха.

Напомним, погода первой декады января 2025 также определялась рядом теплых атмосферных фронтов. Наблюдались аномально высокие по сравнению с нормой температуры воздуха.

Добавим, что в целом погода в январе 2025 в Украине прогнозировалась теплее обычной.

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