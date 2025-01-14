Чекати на морози в -20? Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 14 січня, в Україні буде холодно. Але ніяких морозів в -20 градусів чекати не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Надалі нічна температура повітря дещо підвищиться, денна не зазнає особливих змін, близько 0. З 19 січня вдень потепліє до +3....+7 градусів.

У Києві 14 січня опадів не передбачається, вдень 0....-2 градусів.

Водночас повсюди буде без опадів. Вітер західного напрямку, помірний, на півночі рвучкий.

"Із найближчої синоптичної перспективи найхолодніша ніч вже припала на вівторок, 14 січня. Впродовж дня 14 січня очікується в Україні від -2 до +2 градусів", - розповіла синоптик.

Погода у першу декаду січня в Україні

Погоду першої декади січня 2025 визначала низка теплих атмосферних фронтів. Спостерігалися аномально високі порівняно з нормою температури повітря (середні та максимальні).

Вони відповідали кліматичній нормі середини березня. Високий температурний фон утримувався упродовж всієї декади.

Атмосферні фронти при переміщені через Україну обумовили на переважній частині території лише незначні опади у вигляді снігу, мокрого снігу, дощу та мряки.

Сніговий покрив був нестійким та швидко руйнувався під дією позитивних температур повітря.

Як повідомлялось, загалом погода в січні 2025 в Україні буде тепліше звичайного.

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