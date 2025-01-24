Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 24 січня, в Україні ймовірні опади. Але надалі очікується потепління.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Пʼятниця буде в Україні вологою, з дощем та мокрим снігом. Вітер і далі південно-східний, млявий, майже штиль", - розповіла вона.
Крім того, 24 січня в Україні вдень буде +1...+4 градусів, на півдні +4...+9 градусів, знову повернуться тумани.
Погода у Києві
У Києві в пʼятницю буде хмарно, вогко, туман, ймовірність невеликих опадів, вдень +1...+3 градусів.
Надалі в Україні очікується підвищення температури повітря.
Погода у другу декаду січня в Україні
У другій декаді січня в Україні спостерігалася характерна для поточної зими відносно одноманітна погода із коливаннями середніх добових температур повітря від вищих за норму до (в окремі дні) близьких або дещо нижчих від неї.
У найтепліші дні середні добові температури перевищували норму на 5-8 °С. Спостерігалися незначні опади у вигляді снігу, мокрого снігу, дощу та мряки.
Сніговий покрив, який спостерігався упродовж декади, був нестійким та швидко руйнувався під дією позитивних температур повітря.
Нагадаємо, погода першої декади січня 2025 також визначалася низкою теплих атмосферних фронтів. Спостерігалися аномально високі порівняно з нормою температури повітря.
Додамо, що загалом погода в січні 2025 в Україні прогнозувалась тепліше звичайної.
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