Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 24 января, в Украине вероятны осадки. Но в дальнейшем ожидается потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Пятница будет в Украине влажной, с дождем и мокрым снегом. Ветер и дальше юго-восточный, вялый, почти штиль", - рассказала она.

Кроме того, 24 января в Украине днем будет +1...+4 градусов, на юге +4...+9 градусов, снова вернутся туманы.

Погода в Киеве

В Киеве в пятницу будет облачно, сыро, туман, вероятность небольших осадков, днем +1...+3 градусов.

В дальнейшем в Украине ожидается повышение температуры воздуха.