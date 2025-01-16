Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода у 2024 році

2024 рік став найтеплішим в історії спостережень і першим, коли температура перевищила доіндустріальний рівень більш ніж на 1,5°C, згідно зі звітом Служби змін клімату Коперник (C3S).

Паризька угода 2016 року має на меті утримати глобальне потепління нижче 2°C, а бажано до 1,5°C. Однак один рік з перевищенням цього показника не означає, що мета втрачена.

Підвищення температури спричинене діяльністю людини, хоча фактори, як Ель-Ніньо, також вплинули на клімат.

Як повідомлялось, за 2024 рік у Києві було оновлено більше 50 температурних рекордів. Він став найтеплішим в історії столиці.

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