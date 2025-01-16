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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 16 січня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 16 січня, в Україні опадів не буде. Вдень погода буде теплою, хоча і "плюси" будуть невеликими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті місцями невеликий сніг.

На дорогах західних, північних та Вінницької областей подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (в Карпатах вночі 5-10° морозу); у південній частині вночі 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах області подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

Погода в Україні 16 січня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у 2024 році

2024 рік став найтеплішим в історії спостережень і першим, коли температура перевищила доіндустріальний рівень більш ніж на 1,5°C, згідно зі звітом Служби змін клімату Коперник (C3S).

Паризька угода 2016 року має на меті утримати глобальне потепління нижче 2°C, а бажано до 1,5°C. Однак один рік з перевищенням цього показника не означає, що мета втрачена.

Підвищення температури спричинене діяльністю людини, хоча фактори, як Ель-Ніньо, також вплинули на клімат.

Як повідомлялось, за 2024 рік у Києві було оновлено більше 50 температурних рекордів. Він став найтеплішим в історії столиці.

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