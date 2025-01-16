Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в 2024 году

2024 год стал самым теплым в истории наблюдений и первым, когда температура превысила доиндустриальный уровень более чем на 1,5°C, согласно отчету Службы изменений климата Коперник (C3S).

Парижское соглашение 2016 года имеет целью удержать глобальное потепление ниже 2°C, а желательно до 1,5°C. Однако один год с превышением этого показателя не означает, что цель потеряна.

Повышение температуры вызвано деятельностью человека, хотя факторы, как Эль-Ниньо, также повлияли на климат.

Как сообщалось, за 2024 год в Киеве было обновлено более 50 температурных рекордов. Он стал самым теплым в истории столицы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.